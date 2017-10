PJ LANUS: EN UNA IMPORTANTÍSIMA ELECCIÓN EL PERONISMO DE LANÚS LE DIJO NO AL OFICIALISMO

En una importantísima elección el peronismo de Lanús le dijo no al oficialismo. Y está de pié con Cristina Senadora para proteger a los más humildes.

En la elección del 22 de octubre el peronismo volvió a demostrar su permanencia inalterable en nuestro pueblo lanusense.

Para quienes conocemos el sentimiento de nuestras barriadas los resultados no nos sorprenden, muy por el contrario demuestran que el recuerdo de los años más felices de la patria y los sueños de justicia social primaron a la hora de votar.

Un grupo de advenedizos creyeron que nuestras familias trabajadoras iban a olvidarse del desempleo, la inflación o los tarifazos porque unos días antes pintaron la plaza o taparon un bache.

Sabemos que las cosas se consiguen con esfuerzo y que las obras que se pueden ver en nuestra ciudad (muchas de ellas necesarias, pero no más que un pediatra en una sala), son fruto de un modelo económico de oportunismo financiero y endeudamiento.

No vamos a negar que nos hubiera gustado obtener una victoria rotunda como las posibles de otras décadas, pero no se puede negar tampoco que con fuerte conciencia de clase trabajadora se rechazó la soberbia del poder y las pretendidas maniobras de cooptación clientelar.

Algunos, que inclusive familia de viejos compañeros, se prestaron para confundir sumándose a la carcasa que encubría a los sucesores de aquélla derecha que derrocó a Perón y festejó la muerte de Evita.

Aún así el rechazo del Peronismo a la propuesta de Cambiemos fue claro.

La militancia ha sido la única constructora de la unidad, poniendo la Patria por delante de todo, incluso de los dirigentes, y nos demostró que la Doctrina Justicialista está más viva que nunca, y alerta a los distraídos que los tiempos que vienen son de extrema dificultad.

Aun perseguido, señalado y difamado el Movimiento Peronista sigue dando una demostración de enorme voluntad y entrega.

Aplaudimos a todas las compañeras y compañeros, y reconocemos a los referentes que estando en otras listas de las primarias se sumaron llanamente a robustecer este resultado final.

Felicitamos a Edgardo Depetri y todos los candidatos y candidatas de Unidad Ciudadana que hicieron una campaña responsable y comprometida con nuestros compañeros más necesitados.

Que cinco nuevos Concejales y dos Consejeros Escolares se sumen a nuestros bloques para fortalecer el debate y señalar injusticias, nos deja la certeza de que hemos dejado todo para representar nuestras banderas históricas. Pero no alcanza, no podemos aceptar mansamente que se naturalice la pobreza y la desigualdad, son momentos de estar en calle, en los sindicatos, en los barrios movilizándonos contra la reforma laboral, los despidos y los tarifazos que vendrán.

Son tiempos para que nuestras voces se escuchen.

Son momentos para el coraje y la claridad, la unidad y la organización. Las elecciones pasan pero el “Poder Popular” se construye todos los días.

Días de ser orgullosamente Peronistas.

PARTIDO JUSTICIALISTA DE LANÚS

DARÍO DÍAZ PÉREZ

PRESIDENTE