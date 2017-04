PJ LANUS: JORNADA EN APOYO AL PARO GENERAL NACIONAL

La misma fue organizada por el presidente del PJ local, el senador provincial Darío Díaz Pérez y contó como oradores a Daniel Moreira, presidente de APYME, Héctor Amichetti, secretario general del Sindicato de la Federación Gráfica Bonaerense y de Francisco “El Barba” Gutierrez, secretario de interior de la CGT Nacional Unificada.

Se llevó a cabo en la sede del Consejo del Partido Justicialista de Lanús la “Jornada en apoyo al paro general”.

Quien primero se dirigió a los presentes fue el organizador del encuentro y presidente del PJ local, el senador Darío Díaz Pérez quien luego de dar la bienvenida a los oradodres y al centenar de asistentes expresó: “Hoy compañeros se llevan de Lanús el apoyo incondicional para este pano general nacional. Mañana el silencio en las calles y en las fábricas serpa estremecedor”.

A continuación Daniel Moreira realizo un breve y contundente repaso por la situación crítica del sector que representa y expresó:”Las pymes apoyamos este paro general. Vamos a hacer un persianazo con nuestras pequeñas y medianas empresas”

Acto seguido hizo uso de la palabra el referente de la Corriente Política Sindical y secretario general del Sindicato de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, quien entre otros conceptos vertidos, dijo:”Mañana defendemos los intereses de la patria. Si no hubiera trabajadores, no habría riqueza en este país. La representatividad somos todos y cada uno de nosotros dejando de lados los sectarismos para volver a crear una verdadera opción a este proyecto oligárquico . Tuvimos 12 años de peronismo hasta el 2015, y hay que volver a esos tiempos”

El último orador fue el secretario general de la OUM Quilmes y secretario de interior de la CGT Nacional Unificada, Francisco “El Barba” Gutierrez, quien expresó:”Hay que volver a consolidar el peronismo, hay que redoblar el trabajo y volver a un proyecto nacional y popular como el que tuvimos y fuimos parte los trabajadores durante 12 años. El paro de mañana va a ser contundente porque está en el corazón de nuestro pueblo que ve como le sacan el trabajo”. Con referencia algobierno Nacional dijo: “A Macri no le gustan que lo comparen, pero su gobierno lleva adelante las mismas políticas económicas que llevó adelante Martinez de Oz con la dictadura. El presidente Macri le miente al pueblo, al trabajador. Y nosotros le decimos a Macri que cambie este modelo económico en donde cada día hay más desocupados, los jubilados no pueden pagar los remedios, cierran las fábricas y los comercios, por eso tenemos que actuar rápido, por eso el paro nacional”.

Se encontraban presentes junto a los mencionados, la diputada provincial Karina Nazabal, los concejales del FPV PJ, Luciana Augustavicius, Héctor Montero y Jorge García, la secretaria general de la CGT Regional, Verónica del Ana, representantes políticos y sociales y fundamentalmente dirigentes sindicales de los gremios UOM, GRÁFICOS, SADOP, UNIÓN FERROVIARIA, LUZ Y FUERZA, FOESITRA, TABACO, CURTIDORES, PASTELEROS,SEGURIDAD, GAS NATURAL, APEDEFA, QUÍMICOS, GUARDAVIDAS, SATSAID, MADERA, OBRAS SANITARIAS y TELEFÓNICOS.