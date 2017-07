PREOCUPANTE: EL DOLAR SIGUE SUBIENDO

La divisa estadounidense marcó un nuevo récord y cerró a 17,03 pesos. Así comenzó el segundo semestre, expresando una suba imparable, la séptima consecutiva.

El mayorista avanzó 17 centavos y cerró en $ 16,70 para la compra y $ 16,80 para la venta, aunque durante el transcurso de la jornada llegó a los $ 16,81.

Lleva un acumulado en la última semana de un promedio de 50 centavos. En tanto el dólar futuro a diciembre se negoció hoy a $ 18,33, por encima de la meta fijada en el presupuesto nacional de 2017 de $ 18.

Además cabe destacar que hubo una llamativa caída del volumen operado del 20% respecto del viernes pasado. El avance del dólar se correspondería por una sobredemanda ante el feriado de este martes, día de la independencia en los Estados Unidos.

La liquidación de los agroexportadores de la semana pasada alcanzó los US$ 478,4 millones contra los US$ 308,7 de la semana anterior. Sin embargo, esto no ayudó a qu eel dólar trepe hasta los 17. Fue el apuro ante la necesidad de que no se podrán efectuar operaciones valor contado.

FUENTE: INFONEWS