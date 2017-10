PREPOTENCIA DEL DIRECTOR DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LANÚS

Lucas Casas (Foto), secretario de finanzas, administración y actas del sindicato que conduce Susana Chazarreta denunció a través de los Medios de Comunicación locales el maltrató sufrido por el Director de Compras del Municipio.

Casas relató a Lanús Noticias: “Estaba entregando los folletos de viajes promovidos por el sindicato para los empleados municipales y viene un compañero de vigilancia para decirme que el Director de Compras, Martín Goggia, le había dicho que me tenía que retirar. Me presenté con el director, le dije que era del Sindicato, le muestro lo que estoy haciendo y me dice que está prohibido, que no podía hacerlo.”

“Yo estaba repartiendo folletos de las vacaciones y como no me iba, llamó a dos policías bonaerenses que me invitan a retirarme, les dije que no me iba. Si yo dejo que me eche un director por hacer mi trabajo que le queda a mis compañeros.”, subrayó Lucas.

Sobre si realizaría alguna denuncia sostuvo: “No voy a hacer denuncias porque no es una práctica habitual, veré cómo reacciona el Ejecutivo. Mi secretaria General recibió un llamado de solidaridad del Ejecutivo. Yo he hablado con el sudirector de vigilancia, la seguridad de Grindetti y me informaron que este director se manejó por las suyas.”

“Cuando cumplí mi tarea me fui”, concluyó, el Secretario de finanza, administración y actas del sindicato.

Esperamos que el ejecutivo tome la medidas disciplinarias correspondiente ante semejante arbitrariedad de funcionarios que se sienten los dueños de la municipalidad.