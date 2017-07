RANDAZZO: “A MACRI LO APLAUDIERON LOS MISMOS QUE APLAUDÍAN A MENEM”

El precandidato a senador nacional por Cumplir dentro del Frente Justicialista bonaerense, Florencio Randazzo, consideró que al presidente “Mauricio Macri lo aplaudieron los mismos que aplaudían a Carlos Menem” ayer en el predio ferial de Palermo, donde el mandatario inauguró la tradicional muestra anual de la Sociedad Rural, sobre la que desestimó que represente a todo el sector.

“En la inauguración de la muestra anual que la entidad hizo en Palermo, a Mauricio Macri lo aplaudieron los mismos que aplaudían a Carlos Menem”, fustigó el precandidato, quien reseñó que aquellas políticas “llevaron al país a una crisis casi terminal”.

Además, consideró que “es mentira que la Sociedad Rural represente a todo el campo, hay miles de pequeños y medianos productores que hoy sufren las políticas del Gobierno”, aseguró en declaraciones radiales.

“Los problemas que tienen los pequeños y medianos productores agrícola ganaderos se han agudizado”, dijo Randazzo, quien en plan de campaña recorre localidades productivas del interior bonaerense.

“Si al campo no se le da valor agregado, vamos a tener un país para pocos”, explicó Randazzo e insistió con que el gobierno nacional tiene “una insensibilidad total” y que Macri “se siente fuerte ante un sector como la Sociedad Rural”.

Sobre una hipotética reforma laboral que plantearía el gobierno, Randazzo fue tajante: “si es para perjudicar a los trabajadores, no hay nada que discutir, nos oponemos”, sentenció.

El precandidato señaló la necesidad de no negarse a discutir esa eventual reforma pero advirtió que “el límite es más ajuste para los trabajadores”. (Télam)