RECALDE ASEGURÓ QUE “HAY UNA PERSECUCIÓN” CONTRA EX FUNCIONARIOS KIRCHNERISTAS

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ, Héctor Recalde, aseguró hoy que la detención de Amado Boudou “demuestra la persecución que hay” por parte del gobierno nacional, al sostener que el ex vicepresidente “siempre estuvo a derecho”, y advirtió que “hay una animosidad contra ex funcionarios” del gobierno kirchnerista.

Según el titular del bloque de diputados del FPV-PJ, Boudou “estuvo siempre a derecho; no hay peligro de fuga” y se preguntó ”qué capacidad tiene de destruir o de obstaculizar la producción de pruebas” el ex vicepresidente, al advertir que “hay una animosidad contra todos los que fueron funcionarios de nuestro gobierno”.

Recalde afirmó en declaraciones a Radio Del Plata que “la violación de derechos humanos es otra característica de este gobierno autoritario”, al afirmar que “hay una democracia de muy baja densidad”.

“Estamos llegando casi a un Estado policial. Hay tanta violación de la institucionalidad que estamos todos en libertad condicional”, consideró Recalde en la entrevista que concedió esta mañana, luego de que fuera detenido el ex vicepresidente y ex ministro de Economía en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Consideró que la “política” del gobierno nacional es “meter miedo, someter, con las amenazas que hay”, y aseguró que “hay funcionarios que lo están diciendo y amenazan con carpetazos”.

“Este Gobierno no tiene límites. Lo que uno pensaba que era imposible se está dando, no se puede descartar”, opinó al ser consultado sobre la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.

En este sentido, advirtió: “Nosotros vamos a resistir porque estamos defendiendo la institucionalidad”.

Por otra parte, Recalde aclaró que ”de ninguna manera le soltamos la mano” al detenido ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional -sin fueros- Julio De Vido, al hacer referencia a la carta que dio a conocer el ex funcionario desde la cárcel de Ezeiza.

“Una cosa es lo que pueda sentir él que está injustamente preso. Nosotros hicimos lo que políticamente nos parecía correcto”, dijo Recalde en relación a la sesión en la que se votó su desafuero de la Cámara baja.

“No íbamos a convalidar una sesión absolutamente irregular. Una cosa es De Vido, que está mal detenido, enfermo y otra cosa es los que no están detenidos ni enfermos. Quieren dividir”, aseveró Recalde.

Asimismo, Recalde anunció que el bloque del FPV-PJ se reunirá el próximo lunes a las 15 para analizar la situación y también para recibir al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, quien expondrá ante los diputados su “preocupación” ante las reformas impulsadas por el gobierno nacional que, dijo, “extinguen a la provincia”.

“Quieren que Tierra del Fuego sea una provincia inviable, estamos actuando en todos los frentes”, sostuvo el jefe de la bancada.

Por su parte y a través de su cuenta de Twitter, el diputado nacional del FPV-PJ Andrés Larroque manifestó: “Amado preso. Macri ejecuta la venganza de las AFJP. La fiesta gorila continúa”.