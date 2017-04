REPRESION EN EL COMEDOR DE CARAZA: MONTERO NO CREE EN LA VERSION DE DIEGO KRAVETZ

El concejal Jorge Montero, presidente del bloque del FV en el HCD, expresó que los ediles que integran en frente no concurrieron a la reunión porque ellos pidieron la interpelación del secretario Diego Kravetz. “Queremos que responda a las preguntas que los concejales le formulemos en sesión especial en el recinto, con toda la prensa presente -indicó Montero- no en su despacho, en privado y tomando un café”. “Sabemos que no lograremos la cantidad de firmas necesarias pero el hecho es grave y tuvo repercusión nacional”.

“Estaremos presentes en la reunión del miércoles próximo con el MTE porque desde el oficialismo cuentan una historia pero los vecinos del barrio, que son pobres, gente trabajadora, tienen otra versión. Hubo disparos no sólo de balas de goma, chicos en el medio, una embarazada”, resumió Montero, quien duda que en el Municipio no se supiera que allí hay un comedor. Señaló que quien estuvo marcado como “delincuente prófugo” se había presentado junto a su madre en la Justicia y está libre y que, como la que actuó en el hecho es la policía municipal, la responsabilidad política es del secretario Kravetz, quien debería someterse a la interpelación.

MARTA SANTOS