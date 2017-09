RIVAS MIERA: “EDGARDO DEPETRI DEBE EXPLICAR POR QUÉ GARANTIZÓ LA IMPUNIDAD DE JULIO DE VIDO EN EL CONGRESO”

El Presidente del Concejo Deliberante de Lanús, Marcelo Rivas Miera, conversó telefónicamente con Lanús Noticias sobre la gestión de Cambiemos en el distrito y las elecciones de octubre.

Rivas Miera sostuvo: “Nosotros estamos muy contentos con el resultado de las PASO y ahora nos estamos preparando para octubre, que no tengo dudas que nos irá muy bien y vamos a acrecentar la cantidad de votos en el distrito. Primero por la gente que no fue a votar y ahora irá, segundo por los partidos chicos que no llegaron al piso y muchos votos de ellos vendrán a nosotros y por último porque tendremos una porción de los votantes de Sergio Massa. Todo esto va a consolidar nuestra posición y nos permitirá un triunfo más amplio.”

Sobre las críticas de la Oposición, en especial de Unidad Ciudadana, expresó: “La verdad que no tienen cara, ahora tienen la solución de todos los desastres que hicieron en el distrito durante 8 años y doce en el país.”

“A Edgardo Depetri se le llenó el bote de agua antes de zarpar, se pensaron que atados a la candidatura de Cristina Fernández podían ganar la elección en Lanús, que no come cemento.”

“Ahora el distrito tiene las obras que necesita, Lanús está creciendo a un ritmo que no se veía, la gente va a ratificar con su voto la gestión de Néstor Grindetti, vamos a obtener una diferencia mucho más amplia a la que obtuvimos, y eso se verá reflejado en la cantidad de bancas que tendremos en el Concejo, que son las que realmente necesitamos para poder gobernar más tranquilos.”

“Durante estos dos años nos estuvieron poniendo palos en la rueda para que la gestión no avanzará, y si con todos esos escollos hicimos lo que hicimos, obteniendo una mejor representación en el Concejo vamos a hacer mucho más”, manifestó el concejal.

Y agregó: “El triunfo va a permitir consolidar a Cambiemos como fuerza dentro del Concejo Deliberante, este año y medio tuvimos siete concejales sobre 24, lo que no quiere decir que si aumentamos las bancas vamos a dejar de dialogar como hasta ahora.”

“Yo lo dije desde que asumí como Presidente del Concejo, apelamos al dialogo, al intercambio de Ideas, a la contribución positiva, todo lo que salga del Concejo es para beneficio del vecino, no quiere decir que por tener más concejales vamos a cambiar nuestro proceder, porque si no estaríamos haciendo lo mismo que hicieron ellos, convertir al Concejo Deliberante en una escribanía.”

En la misma línea resaltó: “Igual todos sabemos que Depetri y los que vengan van a tratar de llevar la mayor conflictividad al recinto, ellos tienen mucho que decir, empezando por Edgardo Depetri, que debe explicar por qué garantizó la impunidad de Julio De Vido en el Congreso.”

En referencia a la labor Parlamentaria en los primeros dos años describió: “Estos dos años fueron positivos porque hemos sancionado el ciento por ciento de las ordenanzas que necesitábamos, si bien hay muchas que están durmiendo porque no se ha conseguido el consenso necesario.”

“El Concejo funciona muy bien en la parte política y administrativa, hay un orden que no había. He mandado el primer llamado de licitación para empezar las obras en el edificio, un edificio que hace 40 años no recibía una obra, haremos un anexo y el Concejo va a volver a tener la jerarquía institucional que tenía.”

Al finalizar Rivas Miera respondió sobre la desaparición de Santiago Maldonado: “Me parece una situación lamentable, el kirchnerismo estaba buscando un muerto para tirarle al Gobierno y cree que el caso Maldonado le puede llevar agua para su molino.”

“Nosotros estamos preocupados y ocupados para que Santiago aparezca y aparezca con vida, el Gobierno no va a escatimar en ningún esfuerzo para contribuir con la justicia y que se esclarezca el caso; y como dijo el Jefe de Gabinete acá no se garantiza la impunidad ni el encubrimiento como hicieron ellos durante años.”

“Ellos hablan ahora de Maldonado pero se olvidan de Julio López, Luciano Arruga, Marita Verón y un montón de desparecidos en democracia. El kirchnerismo encarnado en la figura de la psicópata de su candidata Cristina Fernández, que todos los días tiene una patología más evidente, utiliza este dolor como bandera política. Lo único que buscan es desestabilizar el Gobierno de Mauricio Macri, pero la sociedad no come vidrio, no quiere la violencia en la calle y ve la manipulación política que el kirchnerismo hace de esto.”