SAME LANUS COLABORO EN EL OPERATIVO DE ASISTENCIA EN EL INCENDIO DE AVELLANEDA

En un comunicado enviado a los medios informativos, el municipio informó la participación de SAME Lanús en el incendio de Simmons.

En el día de la fecha, debido a la magnitud del incendio que se produjo en la fábrica de colchones Simmons, ubicada en la localidad de Avellaneda, SAME Lanús prestó colaboración en el operativo de asistencia prehospitalaria a las personas afectadas por el incendio.

SAME Lanús concurrió con 2 ambulaciones totalmente equipadas y profesionales altamente capacitados para la atención en este tipo de emergencias. El Director del SAME Lanús, Dr. Roberto Lopez, llevó a cabo la coordinación del operativo en forma conjunta con el gobierno de la provincia y la municipalidad de Avellaneda.

Se brindó asistencia a varias personas que presentaron compromiso de vías áreas respiratorias superiores, crisis hipertensivas y de ansiedad; a quienes se les realizó la atención primaria y fueron derivadas al hospital más cercano en zona. Asimismo, se mantuvo al Hospital Evita de Lanús en alerta a los fines de recepcionar a aquellos pacientes graves que requiriesen de atención de alta complejidad.