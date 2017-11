SE SUICIDÓ EN LANUS JORGE DELHON, UNO DE LOS ACUSADOS POR SOBORNOS

Era un abogado de 52 años, que fue directivo de las transmisiones deportivas emitidas durante el kirchnerismo. Sucedió después de que el ex TyC, Alejandro Burzaco, lo denunciara por recibir coimas.

Se suicidó este martes a la tarde el ex funcionario kirchnerista Jorge Delhon, uno de los dos ex directivos de “Fútbol Para Todos” denunciados más temprano ante la Justicia de Estados Unidos, en el marco del “FIFA-Gate”, por el ex CEO de Torneos y Competencias (TyC), Alejandro Burzaco, por haber recibido coimas por cuatro millones de dólares.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, Delhon, de 52 años y padre de cuatro hijos, se arrojó, alrededor de las 19.30, a las vías del tren Roca en el partido bonaerense de Lanús, donde vivía.

El desgraciado hecho se produjo a la altura de la intersección de las calles 29 de Septiembre y Oncativo, luego de enterarse, horas antes, de que el ex presidente de la empresa TyC y uno de los 42 acusados en el megaescándalo FIFA, Alejandro Burzaco, lo había acusado, junto a Pablo Paladino, de recibir coimas de 4 millones de dólares durante su declaración en la Justicia estadounidense.

El maquinista de la formación que se dirigía en dirección a Ezeiza afirmó que “vio correr a un hombre de traje oscuro hacia las vías” y, pese a tocarle bocina y activar el freno, esta persona -que sería identificada como Delhon- se frenó cuando pasaba el tren número 3251 y fue arrollado. En el lugar, se presentó personal de la Comisaría Segunda de Lanús Este.