SECRETARIO DE SALUD DE LANUS HERNAN FORLI: “SERÁ UN AÑO DE MUCHO TRABAJO”

El Secretario de Salud de Lanús, Hernán Forli, conversó con Lanús Noticias sobre los objetivos de su gestión en el 2017.

Forli detalló: “Vamos a trabajar fuertemente para desarrollar el Sistema de Emergencia que tenemos que es el Same, queremos hacer hincapié en el tiempo de respuesta que estamos dando para llegar a la emergencia, también incorporaremos personal para que funcione mejor.”

“Otro de los puntos es la remodelación de Unidades Sanitarias, el año pasado se reparó la Unidad Sanitaria Natiello, se puso en funcionamiento la guardia de la Sala Maspero, que necesitó una adecuación edilicia, y la Clínica Veterinaria que arrancó el año pasado y la inauguraremos este año. Ahora queremos sumar la remodelación integral de Medicina Preventiva y Miranda Norgreen. San Martin y Chingolo son otras de las dos que queremos hacer.”

“Cabe destacar que de las 10 Unidades Sanitarias que tenemos, 8 tienen guardia las 24 hs con una ambulancia del Same destinada para cada una y lista para salir en un auxilio.”

Sobre la seguridad en las Unidades Sanitarios resaltó: “Dentro de las Unidades Sanitarias contamos con personal policial para cuidar a los profesionales y a los pacientes. También tenemos cámaras de seguridad para disuadir la delincuencia.”

Respecto a los trastornos que producen las altas temperaturas sostuvo: “En la época de verano trabajamos, incluso desde el invierno lo venimos haciendo, en las enfermedades que trasmite el mosquito como el dengue. Por decisión del Intendente Grindetti estamos tratando de reducir la cantidad de mosquitos que circulan, estamos haciendo descacharreo, entre otras cosas. En Lanús no tenemos casos de dengue.”

“Las altas temperaturas también producen deshidratación y los golpes de calor, la recomendación es no exponerse al sol, o hacer actividades físicas de 11 a 16hs, también pedimos que hagan comidas con vegetales y no tan abundantes; ropa liviana, y clara. Es importante lavar bien los vegetales y las frutas para evitar la diarrea.”

Ante los casos de alacranes que se dieron en la Ciudad informó que en Lanús no hay.

Al finalizar el Secretario de Salud manifestó sus expectativas para este año: “Mis expectativas son siempre altas y el Intendente siempre tiene expectativas altas también, así que será un año de mucho trabajo, de capacitación de personal, de estar en territorio, de estar en las Unidades Sanitarias acompañando a los profesionales, dotándolos de los elementos para que asistan a la gente de la mejor manera posible y trabajando con el equipo que me apoya y coordina las acciones que estamos hablando.”