SERGIO MASSA EN LANÚS: “EL 22 DE OCTUBRE CONSTRUYAMOS LA EPOPEYA DE LA CLASE MEDIA ARGENTINA”

El líder del Frente Renovador y candidato a Senador Nacional por 1País cerró el acto de presentación de su lista en la Tercera Sección, que se llevó a cabo en el MIcroestadio del Club Lanús ante más de tres mil personas.

El Microestadio del Club Lanús, con Nicolás Russo como anfitrión, se vistió de gala para recibir el acto de presentación de la lista 501 del frente 1País en la Tercera Sección electoral, que contó con una masiva concurrencia superior a las tres mil personas.

Felipe Solá, primer candidato a Diputado Nacional, fue el encargado de abrir la ronda de oradores. “Estamos para defender a los más vulnerables, que son todos aquellos que el gobierno dejó afuera de su agenda, como los trabajadores despedidos y los pibes que se quedan sin clases. Dicen que el cambio ya llegó, ¿dónde está? Imagínense a Juan Perón viendo cómo endeudan al pueblo por su incapacidad para generar empleo”, manifestó.

Luego fue el turno de Margarita Stolbizer, candidata a Senadora Nacional, quien tuvo palabras de elogio para Nicolás Russo y el Club Lanús por su rol social. “Para mi significa una emoción enorme volver a este club, donde todas las semanas venía a ver a mi hijo (Nicolás Laprovíttola, ex jugador de básquet del ‘Granate’). Aquí aprendí el valor simbólico de la identidad, del trabajo en equipo, de la fuerza que lo llevó a los grandes triunfos. Encontré el valor de la familia, de las tribunas donde se juntan los laburantes. Este lugar es parte de mi historia”, expresó con orgullo.

“La pobreza no es un problema invencible, pero sí es un problema urgente que tenemos que resolver. La política no puede tener comentaristas, necesita políticos dispuestos a transformar la Argentina. Un día tendremos un país con unidad e igualdad, en donde todas las personas sean reconocidas”, agregó la referente del Partido Gen en su análisis político a dos semanas de las elecciones definitivas.

El cierre del acto en Lanús estuvo a cargo de Sergio Massa, contundente para sentar posición de cara a los comicios del 22 de octubre. “Somos una oposición que eligió representar y defender a los trabajadores y los jubilados. Es la clase media argentina que está en el centro de nuestras políticas públicas. La misma que vive dolida y con miedo por la inseguridad. No tienen que resignarse a convivir así. Lo decimos porque lo hicimos, pudimos bajar un 80% el delito en Tigre y San Fernando”, sustentó.

En su discurso, el líder del Frente Renovador y candidato a Senador Nacional se mostró muy crítico con la actual conducción de la Argentina. “En 1País creemos en una sola clase hombres: la de los que trabajan. Para nosotros el trabajo no es un costo, es dignidad. Defendemos la educación pública de calidad porque nuestros hijos merecen un futuro mejor. Y además podemos mirar a nuestros vecinos a los ojos porque no tenemos ni padres empresarios ni causas en Tribunales. Nuestra única causa es con los trabajadores y jubilados para defender sus derechos en el Congreso”, postuló Massa.

“El 22 de octubre construyamos la epopeya de ponerle un límite a este Gobierno, dejando para siempre a los corruptos en el pasado. Vamos por una Argentina unida”, concluyó.

Además de Nicolás Russo, figura destacada de la Tercera Sección y candidato a Diputado por la provincia de Buenos Aires, se hizo presente la lista completa de 1País en Lanús. Al escenario subieron Sebastián Beroldo y Marcela Fernández de Pallares, primer y segundo candidatos a concejales. También asistieron Juan Manuel Soto, Hugo Mettino y Silvia Román, así como Mariana Ayesa y el resto de los candidatos a consejeros escolares.