La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, advirtió hoy que si es detenida la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner “la gente se va a levantar”.

“Si la llevan a Cristina se arma un quilombo que ni te cuento”, dijo la dirigente a Radio del Plata.

Bonafini habló antes de que se conociera la resolución del juez Claudio Bonadio que ordenó el procesamiento y la prisión preventiva de la expresidenta en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento del atentado a la mutual judía AMIA en 1994.

“Uno sabe que de un burro solo puede esperar patadas, pero me parece que se les va un poco la mano. Ya no hay límite. Si no tenés una culpa, ellos te la inventan. Es un disparate. Todo el mundo dice que es un disparate, no solo los que estamos en desacuerdo con (el presidente Mauricio) Macri. Es cínico”, dijo Bonafini.