SIGUEN LOS CORTES DE LUZ EN LANUS A PESAR DE LAS ABULTADAS TARIFAS

Los cortes de luz son moneda corriente, Lanús centro, Monte Chingolo y Remedios De Escalada se encuentran con interrupción de suministro eléctrico.

La facturas llegan con aumentos considerables pero el servicio sigue siendo pésimo y el vecino más desprotegido que nunca ya no sabe donde quejarse para ser escuchado, ya que por arte de magia los medios nacionales no informan de la gravedad de la situación, se paga una luz cara que no se tiene.