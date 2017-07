SOSPECHOSO: LAS CÁMARAS QUE QUIERE INSTALAR DIETRICH EN COLECTIVOS, SALEN CUATRO VECES MÁS QUE EN EL MERCADO

Se gastarán casi 7 mil dólares por colectivo. En el sector dicen que algunas empresas pagaron 2 mil. Diferencia importante.

Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, pondrá en marcha un plan para equipar con cámaras de videovigilancia a todos los colectivos que circulan en el área metropolitana despertó polémica en ese sector del transporte público, donde cuestionan el valor de las cámaras que trascendió.

Según reveló La Nación, el próximo mes se instalarán las primeras mil cámaras y se estima que a fines de 2018 estarán instaladas cuatro cámaras en cada uno de los 19.000 colectivos que circulan por la capital y el Conurbano, en una respuesta a un viejo reclamo de los colectiveros por la inseguridad.

De acuerdo al matutino, el secretario de Gestión en Transporte de la Nación, Guillermo Krantzer, y el secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, estiman que se invertirán 7000 dólares en cada uno de las 19.000 colectivos. En total, el desembolso será de 133 millones de dólares.

Sumado a las cuatro cámaras, el sistema incluye una pantalla que mostrará al pasajero cuando asciende. “Las cámaras tendrán conectividad 4G y las imágenes se grabarán como sucede con las cámaras de videovigilancia de la calle”, indicaron los funcionarios. Las grabaciones se podrán almacenar durante 30 días y también habrá un seguimiento por GPS de las unidades.

Hasta ahí la información que trascendió a través de los funcionarios. La difusión de esos datos causaron sorpresa en el sector de los colectivos, donde aseguraron a LPO que el valor del equipamiento está muy por encima del promedio de lo que se maneja entre las empresas.

Distintas fuentes indicaron que algunas empresas de colectivos ya instalaron cámaras en los últimos meses y que el precio promedio ronda los 2 mil dólares, casi cuatro veces menos que lo que pagaría el Gobierno.

Los equipos no son iguales, ya que las instaladas por las empresas tienen discos para grabar pero no transmiten online, y tampoco instalaron las pantallas que muestran al pasajero cuando sube al colectivo, aunque el valor de estas no es tan considerable.

Las fuentes explican que esas pantallas, el seguimiento por GPS y el hosting para almacenar las imágenes pueden encarecer el equipo, “pero nunca tanto”. “A menos que pongan una pantalla de 50 pulgadas 4K y hagan un seguimiento satelital desde otro planeta”, ironizaron.

Cabe aclarar, un dato no menor es que la compra a gran escala -como la que haría el gobierno- abarata el costo de los equipos, un beneficio que las empresas no tienen porque compran como mucho diez cámaras.

Es por eso que las fuentes del sector consultadas por LPO recordaban hoy cuando el hoy detenido Ricardo Jaime compró diez mil máquinas de la SUBE a 5 mil dólares cada una. “Un año después, las que compraron las empresas para colectivos nuevos las pagaron 3 mil dólares”, recordaron.

FUENTE: http://www.argnoticias.com