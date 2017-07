STOLBIZER: “EL GOBIERNO NOS DIJO QUE TENÍA EQUIPOS Y LO QUE TIENEN ES UNA GRAN IMPROVISACIÓN”

Margarita Stolbizer hoy por su pagos. Recorrió durante la tarde las principales calles de Morón, conversó con vecinos y comerciantes. Luego dió una conferencia de prensa para los medios locales.

Acompañada por los candidatos locales Martín Marinucci y Sandra Yametti expresó que: “ hay muchas personas que se me acercaron por la inseguridad en el distrito y por la crisis económica. Bajó la actividad económica, se ve acá en pleno Haedo, que tenía una fluída actividad comercial y hoy no se vende, los comercios no tienen clientes. Se esta viviendo una situación complicada. Este gobierno nos hizo creer que tenía el mejor equipo y cuando llegaron nos dimos cuenta que en realidad tienen una gran improvisación. Fallan a las metas de inflación y los precios de los alimentos van muy por arriba del