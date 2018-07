TELAM: RATIFICAN LOS DESPIDOS, LA LUCHA CONTINÚA

El Sindicato de Trabajadores de Prensa (SITRAPREN), Personería Gremial Nº1880, informa que de la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo con TELAM SE –y otras dos organizaciones sindicales con simple inscripción gremial- surge un absoluto rechazo al planteo de los funcionarios, quienes únicamente repitieron el discurso mendaz de su patrón Hernán Lombardi, inculpando a los trabajadores en lugar de admitir su pésima gestión durante estos dos años y medio.

Faltándole el respeto a los compañeros, tras 21 días de lucha en defensa de la fuente laboral, Carlos Canievsky y Carlos Rosendo Villoldo –el mismo que firmó los telegramas de despido-, se presentaron ratificando las 354 desvinculaciones y realizando diversas acusaciones totalmente falaces.

Acompañados por el abogado Juan José Etala -contratado por el Directorio en lugar de utilizar la asistencia legal propia de TELAM- esgrimieron un argumento falaz basado en que el 50% de la dotación de personal era prescindible.

En este sentido, dejamos claro que el SITRAPREN no va a ejercer el papel de verdugo para marcar o entregar compañeros; no va a adoptar posiciones entreguistas; no va a confeccionar ningún listado para decirle a la patronal “reincorpore a este grupo de trabajadores” mientras que el resto quedaría junto a sus familias en la calle y pasaría a conformar parte del ejercito de desocupados que potencia día a día esta administración.

Esta posición es la que sostenemos y llevaremos a la audiencia a realizarse mañana, donde se convoca a cada representación sindical por separado, imaginamos con qué intención: el viejo axioma “divide y reinaras”, más allá de que el SITRAPREN ejerce la representación colectiva por ostentar la Personería Gremial.

Reiteramos, la única solución posible es una mesa de diálogo, pero con todos los trabajadores adentro.