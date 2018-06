UN HOMLESS EN LANÚS: EL DRAMA DE UN “SINTECHO” EN NUESTRA CIUDAD

El modo más cómodo de conocer una ciudad es averiguar cómo se trabaja en ella, cómo se ama y cómo se muere. En nuestra ciudad, por efecto del clima, todo ello se hace igual, con el mismo aire frenético y ausente. Es decir, que se aburre uno y se dedica a adquirir hábitos…Albert Camus. La Peste.

Espere, espere. Lejos estamos de una peste como describe aquella monumental novela existencia. Quizás La Peste que azota a la ciudad sean los efectos de la MACRISIS, donde ni siquiera sabemos si habrá cartoneros en el futuro. Alguno dijo por ahí que la mejor opción para que no existan cirujas es eliminando el cartón. ¡Y chau no hay mas cirujas! Dejan de existir. Otra dijo para que tantas Universidades si sabes que los pobres nunca llegan a la misma. ¡No hay más pobres educándose!

En la foto que traemos en esta nota vemos el drama que simboliza la realidad de cientos de miles de ciudadanos que no tienen hogar, que son sintecho. Él duerme y vive en calle Carlos Tejedor, entre 2 de Mayo y 20 de Septiembre. Desde este medio somos cuidadosos y respetuosos. Solo nos basta decir que Él es un ser humano, que cuando despierta se refriega los ojos como Ud. y como yo. Bosteza, tiene hambre, necesita algo tan básico como orinar y defecar, higienizarse, poder tomar una ducha. Tener el derecho a trabajar y acceder a una vivienda digna. Tener el derecho de enfermarse y acceder al sistema de salud. Y créame: ¡Si Él se lastima sangrará el mismo liquido rojo que Ud. y yo poseemos! ¿Vio? ¡Somos iguales a Él! Pero Él ni siquiera puede putear al Gobierno por sus políticas; está al margen del mundo.

Sin embargo, Él Margen, ese limite que no queremos ver, el extremo de la realidad humana que no deseamos oler, la indigencia muda que nos negamos a oír, hoy nos golpea para emplazarnos y gritar: ¡Soy igual a vos, pero es inoportuna mi existencia!

¿Y sabes porque es inoportuna? Porque estoy detrás del Club Pampero; a media cuadra de una gimnasio donde se gastan fortunas para detener el seguro envejecimiento; a una cuadra y media de un juzgado civil y comercial que debería velar por mi acceso a la justicia de satisfacer mis necesidades básicas; a ocho cuadras de un Municipio que no me dice si podré pasar la noche en algún parador. Y estoy rodeado de una veintena de cervecerías, cafeterías y restaurantes…esas de calle Iberlucea y concordantes, donde la efímera realidad moribunda de unos pocos se niega a mirarme a la cara. Porque no toleran mi existencia, no soportan que tengo derecho a la dignidad humana de vivir.

¿Dónde está el Estado? Nos prometieron pobreza cero, y solo vemos pobreza CEO. Y superministros offshore. De esos que están alejados de la costa Argentina, y, no obstante, están a cargo de nuestra economía diaria. ¿Son lindos no? Visten bien, fueron a Colegios y Universidades privadas (¿Dónde compran sus exámenes? MMM…), usan perfumes caros, viven en barrios cerrados, se alimentan como caníbales en Puerto Madero…allí, en ese lugar, cerca del putrefacto Rio de La Plata (más Riachuelo), pero esta todo bien. Y hablan como Señores Importantes en los grandes y glotones medios de comunicación.

Ya veo que a muchos les gusta que ese sea el margen visible, el que desean ser, ser iguales a ellos. Solo porque huelen bien, se visten bien, se alimentan bien; y encerrados viven en su Country. Ese margen es el que interesa no el sintecho.

Bajo esta circunstancia ¿Es posible hablar del FMI o de un dólar a $ 30? El drama de los Sintecho es una realidad. Y emulando a Albert Camus, Un Sintecho, como tragedia social, y cientos de ellos en trance de morir, están en una trampa. Mientras ellos padecen el frio de este Junio inclemente (con tarifazo incluido) en el mismo momento en que la población está con su super-smartphone, en los cafés, cervecerías y restaurantes de Iberlucea, y habla de política o de crisis cambiaria o de alcoba…se comprenderá fácilmente lo que puede de haber de incomodo en la muerte…

Ser y vivir como un Sintecho es una sentencia de muerte. Y para la sociedad que no mira es un muerto social. Y en nuestra Lanús es una realidad que nos insta a hacer algo por el otro.

Estimados lectores, yo también soy un hipócrita ¿O que se creían? ¿Qué acaso suspendí mi día del padre por Él Margen de calle Tejedor, 2 de Mayo y 20 de Septiembre?

Sucede que de repente lo vi. Miré a un sintecho en Lanús.

Sebastián D. Longhi

T° II F° 302

CAAL.