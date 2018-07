UNA VERGÜENZA: TRES DIAS SIN LUZ EN UN BARRIO DE ALSINA

Que Edesur es un verdadero sinónimo de impunidad e irresponsabilidad, no es novedad, mantiene cautivo a un cliente desesperado y desprotegido, que recibe un pésimo y caro servicio, sin tener la posibilidad de conseguir que la empresa de curso a sus justos reclamos en un tiempo aceptable.

Vecinos de Valentín Alsina, soportan desde hace tres días un invierno helado sin la posibilidad de poder encender una estufa eléctrica, gracias a una empresa inoperante que se siente amparada por un gobierno nacional que no toma medida alguna para obligarla a restituir el servicio eléctrico a miles de usuarios, que, masticando bronca, no les queda otra que seguir pagando por una luz que no tienen.

“Desde ayer por la mañana estamos sin luz, llamamos a Edesur y no aparecen, esto es Lanús en Francisco Paz y Florencio Varela, a dos cuadras de Hipólito Irigoyen”, otro de los pedidos desesperados que llegan a la redacción de este medio tratando de conseguir una solución.

Natalia Martinich: “Edesur no hace caso a nuestros reclamos no tenemos luz desde ayer a la mañana”, dice Natalia, esperando esperando encontrar una respuesta.

Al momento de publicar esta nota una 250 familias se encuentran sin luz en Lanús, según informa el ENRE.