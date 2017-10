UNIDAD CIUDADANA PRESENTÓ UN INFORME SOBRE LA PREOCUPANTE SITUACIÓN DE LA SALUD QUE ATRAVIESA LA PROVINCIA

A partir de la convocatoria realizada por los ex ministros de Salud Gollan y Alejandro Collia, el vice rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Arnaldo Medina y el titular de la comisión de Salud del senado provincial, Darío Díaz Pérez, se presentó el informe sobre el deterioro de la salud en la Provincia junto a los secretarios de salud de 25 municipios bonaerenses. El encuentro se repetirá en noviembre para completar el diagnóstico de la grave situación sanitaria que es consecuencia del recorte de insumos y subejecución de partidas presupuestarias.

“Ha cambiado el criterio y la política de salud y esto lleva a un deterioro real de la salud de la población”, advirtió el senador Díaz Pérez y agregó: “Todo es un esquema de retraso y recorte, además de problemas de recursos humanos también tenemos retrasos con los medicamentos, menor cobertura de PAMI y Remediar y faltan vacunas en las unidades sanitarias municipales”

El ex ministro de Salud de la Provincia, Alejandro Collia que actualmente se desempeña como secretario de Salud de La Matanza advirtió que “estas políticas impactan sobre la salud. En la última década había descendido la mortalidad infantil a un dígito. Hoy vemos que se encuentra invisibilizada porque estamos en octubre no tenemos ese indicador que normalmente se da a conocer en marzo”.

Collia mencionó como una consecuencia de los recortes en Salud una disminución en la cantidad de trasplantes que se realizan en la provincia: “En 2015 se hicieron 500 trasplantes; en 2016, 400 y hay una proyección para este año de 300. También hubo descensos en la cantidad de cirugías y demoras en la provisión de medicamentos o en la cantidad porque muchas veces, no alcanzan para completar los 10 o 12 días que requiere un tratamiento”.

Por su parte el ex ministro de Salud nacional, Daniel Gollan sostuvo que “están llevando la situación sanitaria en cada uno de los municipios a puntos extremos”. Gollan consideró que “hay una subejecución general de los presupuestos pero sabemos que muchos de los insumos llegan clara y groseramente en mayor cantidad a los municipios del oficialismo”.

El ex ministro también coincidió en destacar que en 2016 “la mortalidad infantil no sólo dejó de bajar -en 2015 había bajado casi un punto porcentual- sino que empieza subir levemente. Prevemos que 2017 va a ser peor y por eso están ocultando las tasas”.

También participaron del encuentro las diputadas Karina Nazabal y Lucía Portos. Y estuvieron presentes en la elaboración del documento los secretarios de Salud de los municipios de Almirante Brown; Avellaneda, Navarro; Berazategui; Ensenada, Esteban Echeverría; Escobar, Florencio Varela, Ituzaingó, Lomas de Zamora, San Antonio de Areco, Merlo; Villa Gesell, Moreno, Pehuajó, Malvinas Argentinas, La Costa, Capitán Sarmiento, Cañuelas, Mercedes; Saavedra, Veinticinco de Mayo; La Matanza, Marcos Paz, Roque Pérez; el director del Centro de Estudios Metropolitanos, Matías Barroetaveña y representantes de la mesa de Salud de CABA.

Principales problemas sanitarios que padece la provincia de Buenos:

1. FALTANTE DE MEDICACIÓN para el tratamiento de la tuberculosis, VIH/Sida, hepatitis C, enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades oncológicas

2. PROGRAMA REMEDIAR: Actualmente el Estado provee la mitad de los 74 medicamentos para la cobertura del 90% de las consultas en los Centros de Atención Primaria. Aumentos de hasta 200% en los precios

3. PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE: Disminuyó la entrega de insumos. Los municipios debieron comprar preservativos. Disminución en la entrega de anticonceptivos

4. PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS: Nuevo convenio entre municipios y Ministerio de Salud de la Nación. En 2017 no pagaron aumentos de los contratos, los municipios se hacen cargo y desde 2018, deberán incorporar al 20% de los equipos por año sin financiamiento nacional

5. PLAN SUMAR: Redujeron los valores abonados por las prestaciones.

6. MORTALIDAD INFANTIL: Intencionado retraso en la publicación de los datos de la mortalidad infantil de 2015 y 2016 (E 2015: a nivel nacional 9,7 y a nivel provincial 9,84)

7. PROGRAMA DE INMUNIZACIONES: Faltan vacunas como la Pentavalente y la anti HPV.

8. SITUACIÓN DE LOS HOSPITALES: Falta de recursos humanos (especialmente en guardias y terapia intensiva de adultos, pediátrica y neonatal). Se interrumpió la Escuela de Enfermería Eva Perón. Se paralizaron las obras de construcción de los hospitales en Escobar, Ituzaingo y La Matanza. El de Esteban Echeverría fue afectado únicamente al PAMI. Denuncias de vaciamiento de aparatología del hospital de la Cuenca Alta en Cañuelas (sólo funciona neonatología)

9. EQUIPOS SANITARIOS MÓVILES: Se desmanteló el programa de Unidades Sanitarias Móviles de APS, diagnóstico por imágenes, zoonosis, oftalmología y odontología.

10. SUBEJECUCIÓN PESUPUESTARIA: En 2016 afectó a programas dependientes del Ministerio de Salud provincial (Salud Mental y Adicciones, Salud Bucal, Sida ETS y Hepatitis virales, Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Materno Infantil y Enfermedades Crónicas No Transmisibles)

11. PLAN QUNITA: Se suspendió la entrega en las maternidades de los hospitales

12. REGIONES SANITARIAS: Dejaron de cumplir su objetivo de articulación y entre los establecimientos de salud de los municipios

13. UNIDADES DE PRONTA ATENCIÓN: Reducción de recursos humanos y de la capacidad asistencial generó problemas para la resolución de urgencias y consultas no programables. Aumento de la demanda en las guardias hospitalarias

14. PROGRAMA DE FERTILIZACIÓN ASISTIDA: La red de hospitales fue desarticulada. Se incumplen leyes nacional y provincial.