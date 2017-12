VECINOS DE LANUS DENUNCIAN DESCONTROL PARA NAVIDAD Y AÑO NUEVO EN LA ESQUINA DEL COLEGIO SANTA TERESA

Todos los años, unos 500 jóvenes se dan cita en la esquina de Dr. Melo y Llavallol de Lanús Oeste, exactamente en las puertas del colegio Santa Teresa De Lanús y, convierten la zona en un verdadero calvario para los vecinos del lugar, que deben escuchar obligadamente música, peleas y gritos hasta las 9 de la mañana del otro día. Varios vecinos se comunicaron con este medio para denunciar que ni la policía ni la municipalidad logran poner orden en el lugar.

Finalizado el encuentro la postal del lugar es una imagen viviente de la típica “juntada” de los adolescentes que se repite año tras año, cientos de botellas pueden verse tiradas por toda la zona, o abandonadas sobre los tapiales de la escuela o casas del lugar, convirtiendo la zona en un verdadero basural que no se limpia hasta el primer día hábil laboral.

“Por favor si pueden informar a los vecinos de Lanús Centro el desbande que hubo en las calles Dr Melo y lavallol. Más de 500 personas y la policia no pudo contener la situacion, la municipalidad no dio respuesta a nada y los vecinos quedamos a la buena de Dios, totalmente desprotegidos. Hoy las calles están totalmente destrozadas con botellas tiradas por todos lados. Al no tener respuesta de nadie los medios de comunicación ayudan a difundir estos desastres y así alguien tome cartas en el asunto”, Así describe la situación otro vecino a Lanús Noticias.