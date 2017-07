VECINOS DE LANÚS LLEVAN CUATRO MESES SIN GAS Y NADIE LES DA RESPUESTA

Una vecina de las Torres construidas en ex Fabricaciones Militares, se comunicó con la Redacción de Lanús Noticias porque en agosto se cumplen cuatro meses que no tienen gas, pese a que siguen abonando su factura. Metrogas cortó el servicio debido a una falla de la instalación que la constructora se niega a reparar.

Nelly, vecina del edificio reclamó: “No sabemos a quién recurrir, ya hicimos las quejas en la Municipalidad de Lanús, en Metrogas y desde mayo nadie da una solución. Nosotros tuvimos una pérdida de gas en el caño maestro que está afuera, entonces la empresa cortó el gas.”

Y describió: “Así comenzaron los problemas, la empresa constructora no se hace cargo, Metrogas dice que ellos no se pueden meter, fuimos a la Municipalidad y no tenemos respuesta.”

“El otro día Nancy, que pertenece a la empresa constructora, cuando fuimos a hacer nuestra queja llamó a la policía porque dice que se siente amenazada, y no es así. Nosotros queremos que ella como encargada mande a la persona que corresponde.”

“La policía actuó muy bien, con mucho respeto habló con las dos partes, y nos dijeron que hagamos los papeles, el tema es que acá seguimos igual. Hace unos días cambiaron los medidores porque estábamos pagando el gas y no lo usábamos”, sostuvo la vecina.

Esperemos que el reclamo de los vecinos de la Torre de ex Fabricaciones Militares pueda ser escuchado por el Municipio de Lanús y se ocupe, intimando a la empresa constructora o tratando de dar una solución ya que los ciudadanos llevan cuatro meses sin gas.