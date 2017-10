VIVE EN UN BARRIO HUMILDE DE LANUS Y TIENE QUE PAGAR MAS DE $12.000 DE LUZ

Paola, del barrio La Fe de Lanús Este, se comunicó con Lanús Noticias para hacer público su reclamo, ya que no encuentra una respuesta alentadora por parte de las autoridades de Edesur.

Dice Paola: “Soy del barrio La Fe. Me llegó una boleta de luz con un importe de $12.000 y es porque la anterior factura de $6.000 no la pude pagar” y continua: “En el terreno hay 2 casas en la cual vivimos cuatro adultos trabajadores, sin lujos. Un Horror, nunca pasan a revisar el medidor”, manifestó la desesperada vecina al tiempo que agregó: “Reclamé por si hay alguna falla en el medidor y desde la empresa me dicen que primero tengo que pagar y después reclamar, algo imposible para nosotros”, concluyó.

Esperemos que algún funcionario de la desprestigiada empresa de servicio se digne a escuchar a Paola y a encontrar una solución.