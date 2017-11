SIN UNIDAD: ARDE LA INTERNA DEL PJ LOCAL

El Partido Justicialista de Lanús elegirá su conducción el 17 de diciembre, tras la derrota electoral. Se presentarán cuatro listas, si tres de ellas logran sortear un pedido de impugnación, ya que después de varias reuniones no pudieron ponerse de acuerdo en una lista única y hacer fuerte al Peronismo local.

Julián Álvarez, ex candidato a intendente y actual vicepresidente del PJ local no participa directamente de esta contienda, aunque era previsible ya que la lista que lidera Darío Díaz Pérez es la favorita, con altas posibilidades de asegurarle al ex mandatario municipal su reelección como presidente del partido justicialista de Lanús, lo cual lo convierte en blanco de las críticas de los otros precandidatos como eje de campaña.

Díaz Pérez lleva como candidato a vicepresidente al ex director de la UGL “X” de PAMI Ismael Alé. y con una estructura política armada, trayectoria y experiencia, juega con ventaja para ganar la interna del peronismo.

Otra de las listas es encabezada Roberto Crovella, Marcela Barberio y Mariano García y cuenta con el apoyo de Julián Álvarez. Si bien no están cerca del ex intendente de Lanús, están dentro de Unidad Ciudadana. Lista con pedido de impugnación.

Una tercera compuesta por Miguel Pedelhez, secretario general del sindicato de municipales, Hugo Mettino y Karina Gutiérrez, contando con el respaldo y apoyo del Senador José Luis Pallares. Lista con pedido de impugnación.

La última lista está en manos de Sebastián Beroldo, concejal del Frente Renovador, Juan Vanati de camioneros, como segundo y la secretaria General será Laura Barisone. Lista con pedido de impugnación.

Después del 17 de diciembre sabremos quién manejará los hilos en el Justicialismo lanusense, quien acompañará y cómo prepararán las bases de cara al 2019.