DI LEO: “LE PEDIMOS A GRINDETTI QUE ABRA EL DIALOGO Y QUE DE EL EJEMPLO”

“Tras la imponente y ruidosa movilización a la municipalidad de Lanús que realizaron los feriantes y vecinos de la zona del Puente Arenas de Gerli el pasado martes 10 de enero de 2017, le pedimos al intendente de Cambiemos, Néstor Grindetti, que abra el diálogo, que de el ejemplo en el municipio gobernado por el PRO más grande del conurbano, que se siente a dialogar con los actores políticos que no piensan como él o que simplemente quieren aportar otra mirada, que no le de la espalda a los reclamos populares porque ya hay pérdidas de fuentes de trabajo de hombres y mujeres que llevan un plato de comida a sus casas gracias al sustento de la economía popular, los que hoy son desalojados por la fuerza del lugar donde trabajan hace 25 años, la famosa Feria del Puente Arenas”, explicó al respecto el titular de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) de Lanús, Juan Manuel Di Leo, quien reclama “una urgente reunión con el intendente con los vecinos y feriantes para resolver de una vez esta problemática y que paren ya las obras que están realizando para el emplazamiento de un puesto de la Policía Federal Argentina (PFA)” porque “queremos más seguridad, no calabozos ni una playa de estacionamiento para 140 patrulleros sobre donde pasan un gasoducto de Energas y un caño maestro de YPF con combustibles”, advirtió.

Desde la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) de Lanús estuvo en el changazo, acompañando a los vecinos, a Adrián Argul y a las y los trabajadores de las Ferias Francas de Lanús, Cristina Nicola, quien explicó que “con los compañeros de la Nosotros como CTEP, sentimos la responsabilidad de acompañar a los feriantes, porque son trabajadores de la economía popular, y merecen el mismo derecho que un trabajador formal”. La acompañaron Claudia Alitto, referente territorial del Movimiento Evita local, Agustín Balladares, consejero escolar del mismo espacio, y Walter Pintos de ATE.

Sobre la situación de los feriantes, Nicola reveló que “hace tiempo que desde la mutual de salud Senderos, de la CTEP Lanús, le brindamos cobertura de salud a los feriantes y sus familiares. Defendemos sus derechos, ya que el estado municipal no lo hace. Participamos compañeros de diferentes organizaciones, la compañera y diferentes referentes multipartidarios y sociales, todos junto a los vecinos del Puente Arenas a hacer el reclamo hacia el municipio, que creemos que es lo correcto, que deben escuchar a los compañeros que trabajan hace 25 años en ese lugar y que no los pueden sacar así de un día para otro”.